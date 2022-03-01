俄羅斯以武力入侵烏克蘭，而「台灣會否成為下一個烏克蘭」也備受國際闗注。值此之際，美方決定派遣代表團訪問台灣、預計於今（1）日抵達，並將於明天與蔡英文總統會面，表達力挺台灣之意。入口網站雅虎25日起針對「你是否擔心俄烏戰爭影響台灣？」議題進行民調，截至2月28日24時止有10萬8千5百人參與，其中表示擔心的有54.8％。

民調題目詢問網友，你是否擔心俄烏戰爭影響台灣？，結果顯示非常擔心的有20.9％，有點擔心的有33.9％，不太擔心的有19.6％，完全不擔心的有11.4％，不知道沒意見的有14.2％。

另外，台灣對俄羅斯祭出制裁，你認為有沒有效果？非常有效的有11.0％，還算有效的有17.7％，不太有效的有31.7％，完全無效的有22.9％，不知道無意見的有16.7％。

而因美國對俄烏開戰表示不會派兵助烏抗俄，外界也聚焦未來若台海發生戰爭，台灣是否可能成美國的「棄子」？不過，《路透社》昨傳出最新消息，指美國總統拜登(Joe Biden)將派代表團出訪台灣，將於台灣時間禮拜二下午抵達，預計停留兩天至周三晚上離開。我總統府隨後也證實此事。

我國安高層表示，拜登政府在此時此刻，再次派遣「重量級」、「跨黨派」的訪團「搭乘專機」來台灣，就是以實際行動，展現美國對台海及區域和平與安全承諾的「再保證」。