俄烏戰情緊張之際，美國拜登總統指派跨黨派資深代表團昨抵台，蔡英文總統並於今天接見。東海大學政治系教授宋興洲分析，美方此舉有三大目的：維持美國在盟友間的信任、不讓台海局勢鬆動、拜登對內確保民主黨的政治聲量，然以上都不具實質意義且皆從美方利益為出發點。

宋興洲今日（2）接受香港媒體《中評社》訪問表示，美國自從撤軍阿富汗，國際聲望已受損，這次面對俄羅斯與烏克蘭衝突，美國為首的北約與西方陣營，也未能阻止戰事爆發，事後也未實質派兵援烏，這讓美國在盟友間威信大失；且許多分析都認為，台海戰爭機率恐因此升高，故美方才須趕緊派員訪台以防聲望崩盤。

宋興洲直言，美國代表團來訪並不是為了台灣利益，而是為了維持住美國利益，其背後目的有三：第一，維持美國在盟友間的信任；第二，拜登政府不希望台海局勢的掌握程度鬆動；第三，拜登對內確保民主黨的政治聲量。

針對以上三大目的，宋興洲分析，美國處理俄烏衝突不力，導致美俄關係降至冰點，美國未來勢必得面對中俄緊密靠攏的局面，這對拜登政府是一大挑戰。加上美國期中選舉將至，拜登政府在內政、外交上都不甚出色，民調直直落，面對共和黨的挑戰，以及對蓬佩奧搶奪台海事務話語權的擔憂，拜登政府必須得有所作為來維持內部聲望，這也是此次派團訪台的關鍵。