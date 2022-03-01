俄烏開戰敏感時刻！拜登派代表團明訪台 總統府證實「蔡英文將接見」：展現台美堅若磐石

俄烏交戰之際，美國前國務卿蓬佩奧將在2日應邀訪台，而美國官方代表團則定在1日先搭行政專機抵台，引發外界關注。港媒指出，美方代表團突來台有兩大玄機，一是時間點頗敏感，恐是美方怕蓬佩奧對拜登政府的批評言論被擴大，故特來營造挺台形象；二是來台頗倉促，恐是想幫蓬佩奧與蔡政府畫下紅線，避免在不穩局勢下再節外生枝。至於拜登的盤算，則是透過壓制蓬佩奧訪台，保全自家政府的威信。

香港媒體《中評社》今日（1）評論指出，蓬佩奧將在2日至5日訪台，此行將拜會總統蔡英文與台灣高層官員，還會有一場演說；蓬佩奧最大的賣點就是共和黨內「挺台人士」的身分，而他卸任後也盼以挺台言行，持續「出口轉內銷」獲美國民眾支持，然而他的言論時時可能刺激大陸，這點讓美方不得不重視。

評論分析，正因蓬佩奧訪台時機敏感，故美方代表團也倉促來台，可能是拜登政府擔心蓬佩奧批評言論遭擴大，衝擊台灣人對美國的信任，故趕緊派出「特使團」來營造挺台形象；另一方面，則可能是想搶先幫蓬佩奧和蔡政府畫下紅線，以避免在不穩局勢下再節外生枝。

評論強調，「今日烏克蘭，明日台灣」輿論已在台灣發酵，讓蔡政府不得不多次親上火線滅火、澄清，這凸顯了台灣民眾對兩岸開戰已產生焦慮與恐慌，故此時美方人士一前一後來台，會不會造成反效果？會不會讓台海局勢更不穩？這都是問題。至於對拜登而言，他的用意很明顯，就是為了壓制蓬佩奧，以保全自己執政的威信。