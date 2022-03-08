303大停電和近日各地小規模跳電，引爆民怨沸騰，外界擔心未來1、2年是否出現缺電疑慮，經濟部長王美花今說，0303確實因第一線操作錯誤，相關保護功能沒有發揮效果，「跟電夠不夠無關」，經精準盤點，在2027年前，新增電力都有多餘除役電力。

行政院長蘇貞昌今天率部會首長到立院繼續專案報告與備詢，國民黨立委羅明才質詢時關注，由於俄烏戰爭開打，原油價格飆漲，台灣的油、電、水、天然氣等是否跟進漲價。

行政院長蘇貞昌說，政府有相關機制，油價現在是亞洲鄰國最低的，政府會負擔一定比例，不過，原油供應的狀況，可能受到戰爭影響、經濟制裁，未來戰爭是否很快結束或繼續擴大，都有相對應關係，政府會以照顧全民、發展經濟等多方面來考量。

羅明才追問，未來1、2年內是否出現缺電疑慮，經濟部長王美花說，303大停電確實因第一線操作錯誤，以及相關保護宮譨沒有發揮效果，「跟電力夠不夠無關」，經濟部也即刻檢討，經精準盤點電力，2027年前，新增的電力跟要除役的相比，新增電力都大於除役電力。

此外，羅明才詢問，俄烏戰爭延燒，台灣有無可能有戰爭的噩夢產生，蘇貞昌強調，俄羅斯侵入烏克蘭，受害的是平民與老弱婦孺，烏克蘭讓人感動的是，年輕男人、爸爸把家人送到邊境，再回頭保衛國家，這也是俄羅斯攻不下烏克蘭的原因，值得台灣學習。

蘇貞昌表示，因為烏克蘭團結抵抗侵略，深獲全世界感動，幫助的力量愈來愈大，連IKEA都不跟烏克蘭往來，多年來中立國瑞士也放棄中立，改支持烏克蘭、譴責俄羅斯，這也是讓侵略者不要輕啟戰端，才不會最後自己也落得不好的下場。

蘇貞昌指出，只有備戰才能止戰，否則侵略者如此蠻恨，會找各種理由侵略愛好和平的國家，「烏克蘭好好的、很善良，俄羅斯稱要恢復歷史榮光，就侵入烏克蘭，這講什麼話，所以若邏輯通的話，那蒙古應把整個俄羅斯列入蒙古國」。

隨後，蘇貞昌四度反問羅明才都沒提及俄羅斯，羅明才則數次強調，發動戰爭就是不對的，最後羅說，「我跟俄羅斯不熟」，他是和平的愛好者。