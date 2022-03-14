美東時間周日隔夜市場，美股主要指數期貨全面走高，國際油價下跌。美國政府高層表示，俄羅斯似乎有意就烏克蘭問題進行「實質性」的談判。市場將迎來關鍵性的一周，在俄烏戰火仍未停歇之際，美國聯準會料將在3月16日會後宣布升息，為2018年以來首次調升其基準利率。

目前道瓊工業指數期貨上漲258點或0.79%，報33,071點。標普500指數期貨漲0.82%，那斯達克100指數期貨漲0.74%。

原油期貨價格延續上周的跌勢，目前美國期油跌2.525%，報每桶106.57美元。布蘭特期油跌2.01%，報每桶110.41美元。

布蘭特期油和美國期油在3月7日分別站上每桶139.13美元和130.50美元，雙雙創下2008年以來最高價，但上周周線分別收跌4.8%和5.7%。

美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）周日表示，即使莫斯科當局有意「摧毀」其鄰國，但也顯露出了或許願意就烏克蘭問題進行實質性談判的跡象。

烏克蘭總統府幕僚阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）周日表示，烏俄雙方正在進行談判。但隨後俄新社（RIA）報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）否認現在兩國正在協商，並表示俄羅斯與烏克蘭的最新一輪談判將於14日周一展開。

隨著兩軍在烏克蘭首都基輔周邊的戰鬥愈來愈激烈，俄國的主權債券也即將在未來幾天到期，由於俄國正面臨著嚴厲的國際制裁，其可能造成的金融衝擊將成為市場焦點。

俄羅斯周日表示，該國靠著中國幫忙才能挺過西方制裁帶來的經濟衝擊，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）警告，如果北京協助莫斯科逃脫大規模制裁，「必定」要承擔後果。

周一蘇利文將與中國中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在羅馬會面。

聯準會料將本周三會後宣布其聯邦基金利率目標從目前的近零調升25個基點。基於俄烏戰爭帶來的不確定性，投資人亦預期該美國央行將就利率、通膨和經濟發布新的預測。

Ally首席市場和貨幣策略師Lindsey Bell表示，因為爆發俄烏戰爭，此時聯準會在2022年的利率政策方面將保持謹慎。這場衝突使聯準會本已艱難的工作更加複雜，今年一整年該央行的利率決定可能都將取決於數據。

上周道瓊指數下跌2%，為連續第5周收黑。標普500指數和那斯達克指數上周分別收跌2.9%和3.5%，均創下自1月21日以來最大單周跌幅。

受到地緣政治風險和通膨疑慮影響，目前美股主要指數均已跌入修正區，與歷史高點相比，道瓊指數目前下跌近11%，標普500指數跌近13%，以科技股為主的那斯達克指數災情尤為慘重，較去年11月創下的歷史高點下跌逾20%，再度陷入熊市。