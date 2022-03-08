路透社報導，美國與其盟國在聯合國要求俄羅斯允許被圍困的城市的平民安全通行，並開放讓戰鬥地區得以獲得援助，並稱烏克蘭人道危機持續惡化中。包含美國、法國、愛爾蘭等國大使以及聯合國人道主義事務和緊急救濟協調員葛瑞菲斯(Martin Griffiths)發出警報，烏克蘭平民傷亡人數持續增加，其中包含婦女及孩童。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德(Linda Thomas-Greenfield)在聯合國安理會召開的人道主義會議上說:「我們需要俄羅斯堅定、明確、公開的承諾，讓烏克蘭人道主義夥伴立即、不受阻礙進入烏克蘭。」

聯合國人道主義事務和緊急救濟協調員葛瑞菲斯(Martin Griffiths)

聯合國援助負責人葛瑞菲斯(Martin Griffiths)在會議上表示，必須保護平民，讓他們可以逃生至想去的任何地方，並且建立人道主義走廊。他指出:「在馬立波(Mariupol)、哈爾科夫(Kharkiv)、梅利托波爾(Melitopol)等地的平民急需援助，尤其是醫療用品。」

在上週末俄烏停火失敗之後，俄羅斯開放了通往白俄羅斯邊境的逃生路線。對此法國駐聯合國大使黎維埃(Nicolas de Riviere)發出疑問:「有多少烏克蘭人想要在俄羅斯尋求庇護?」俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）則指控，是烏克蘭政府不讓平民逃離。

目前有170萬烏克蘭民眾逃離烏克蘭，眾多外資撤出俄羅斯，西方國家針對俄羅斯銀行和俄羅斯總統普丁進行嚴厲制裁。

目前戰爭已經到第12天，俄羅斯繼續圍攻和轟炸烏克蘭城市，南部港口城市馬立波(Mariupol)在被圍困的情況下，已經失去了食物與水的補給。五角大廈也表示，俄羅斯目前更依賴遠程武器轟炸，這會增加民生基礎設施被毀，及平民傷亡。