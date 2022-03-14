外交部長吳釗燮向協助整理援助烏克蘭物資的志工致意及表達感謝(外交部提供)

外交部長吳釗燮向協助整理援助烏克蘭物資的志工致意及表達感謝(外交部提供)

外交部本月7日開始募集捐贈烏克蘭難民物資，截至14日下午5時為止，親赴外交部面交捐贈物資的民眾約1730人，加計郵寄包裹，目前收到物資經分類整理約4千箱，以醫療口罩、毛毯、女性衛生用品、尿片、餅乾等為主。外交部長吳釗燮今天為在現場協助整理物資的志工加油，並對捐贈國人表達誠摯感謝。

外交部表示，此次募集國人捐贈烏克蘭難民物資，獲得各界熱烈響應；許多熱心的民眾親自攜帶或寄送愛心物資到外交部，以行動表達對烏克蘭難民的支持。

吳釗燮今天中午前往外交部西側門地下停車場視察時，與在場協助整理物資的民間慈善組織，包括慈濟志工，以及其他自發前來幫忙的善心人士親切互動，對於也有烏克蘭旅台人士自願擔任義工在現場協助，他特別致意慰問。

外交部再度提醒有意捐贈物資的民眾，捐贈物品請以外交部3月5日發布的第050新聞稿所列清單為限，切勿捐贈或郵寄二手物品或衣物。送到外交部的捐贈物品務必為全新物品、未拆封包裝、有效期至少6個月以上，以免造成整理及後續轉運捐贈的困擾。

外交部另請民眾依據目前募捐收受時間、地點等資訊，於3月18日下午5點以前，面送或郵寄清單所列的20類物品及 14 類藥品至外交部，現場有同仁及志工提供服務。

外交部除感謝熱心的國人踴躍捐贈援助烏克蘭人道物資外，也感謝許多志工自發地前來義務幫忙、貢獻己力。對各界人士奉獻時間與精神投入國際人道援助，表達最高的敬意。