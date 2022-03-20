為烏克蘭和平祈禱，駐教廷大使出席彌撤。（取自駐教廷大使館臉書）

為烏克蘭和平祈禱，駐教廷大使出席彌撤。（取自駐教廷大使館臉書）

為烏克蘭和平祈禱，駐教廷大使出席彌撤。（取自駐教廷大使館臉書）

台灣駐外機構支持烏克蘭的力道不斷，駐教廷大使李世明今天參與羅馬教區的樞機主教 Card. Angelo De Donatis主持的彌撒，祈求護佑烏克蘭和平。奧台協會與駐奧地利代表處昨天也準備烏克蘭羅宋湯，由駐奧代表張小月等人在現場分送給逃往奧地利的烏克蘭難民，表達台灣的支持。

我駐教廷大使館今天表示，羅馬教區的代理主教 Card. Angelo De Donatis樞機日前寫信給羅馬的教友，表示為了響應教區主教-教宗方濟各為烏克蘭和平祈禱的呼籲，將主持彌撒。

Card. Angelo De Donatis周六深夜帶領眾人在拉特朗大殿共同祈禱後，於今天凌晨徒步前往羅馬南部約20公里的聖愛之母朝聖殿，早上6點接續在朝聖地大殿主持彌撒，祈求聖母護佑烏克蘭和平與正受苦的人民。為了表達台灣對和平、自由與民主的堅定支持，我駐教廷大使李世明也響應這個有意義的活動！

此外，俄羅斯軍事入侵烏克蘭後，導致大量烏克蘭人民流離失所、逃往鄰國，其中也有部份逃往奧地利，且人數每日增加。

奧地利台灣協會於3月12日送熱湯到維也納中央車站，獲廣大迴響，奧台協會與駐奧地利代表處19日再準備烏克蘭羅宋湯至車站發放，駐奧代表張小月大使也在現場分送，表達台灣支持。

駐奧地利代表處表示，許多烏克蘭民眾攜家帶眷搭乘火車抵達奧地利後，聞到羅宋湯的香味，紛紛靠過來。有人很驚喜地大喊：Borschtsch！（即烏克蘭羅宋湯），有人喝了一碗不夠，再來續碗，也有不少人喝完後來向張大使及其他台灣僑胞們道謝，表示非常欣喜能在異鄉嚐到家鄉的味道。

張小月也慰問烏克蘭難民，盼戰事早日結束。駐奧地利代表處也在臉書秀出照片表示，「大家看看見底的鍋子，就知道我們帶著台灣心意的烏克蘭羅宋湯多受歡迎了」。