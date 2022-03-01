俄羅斯入侵烏克蘭引發雙方激烈軍事衝突，西方多國也對俄羅斯祭出經濟制裁，使得俄羅斯金融市場陷入混亂，盧布暴跌3成爆發民眾擠兌潮。有專家分析，西方種種制裁手段已讓俄羅斯被踢出國際金融體系，成為全球經濟賤民，正步入古巴和伊朗的後塵；經濟學人則認為，西方的制裁行動出現指標性改變，可能會讓大陸受到驚嚇，進而開始思考後續影響。

西方國家聯手制裁俄羅斯央行，並將部分銀行踢出SWIFT全球銀行支付系統，阻斷俄羅斯與國際金融體系的聯繫，使其國際貿易面臨嚴重衝擊，俄羅斯雖透過禁止外資賣股等手段反擊，但美國也馬上宣布禁止美國人與俄羅斯央行交易等舉措回應。

《金融時報》報導，前美國財政部制裁事務主管Daniel Tannebaum表示，就實施制裁的重要性而言，俄羅斯正步入古巴和伊朗的後塵；此外一位美國政府高級官員認為，新措施相當於俄羅斯被踢出國際金融體系，成為全球經濟和金融賤民。

國際金融協會副首席經濟學家Elina Ribakova分析西方制裁措施對俄羅斯經濟的影響，「若俄羅斯無法出售大量外國資產以換取當地貨幣，那麼其央行維護盧布的能力就會受到阻礙，最終導致銀行出現擠兌潮，如同現在許多俄羅斯人已經湧向銀行提取現金。」

《經濟學人》也提到，俄羅斯央行持有的大部分證券、銀行存款和其他工具，可能存放在金融機構帳戶或可能執行西方制裁的區域，這代表俄羅斯的部分的國家資金會因此被凍結。

經濟學人認為，此次歐美無法阻止俄羅斯入侵烏克蘭，但他們有能力讓俄羅斯金融市場陷入混亂，尤其是對央行下手的策略，這代表著制裁手段已出現指標性改變；種種制裁措施可能會讓大陸受到驚嚇，進而開始思考經濟制裁的影響力，尤其大陸擁有3.4兆外匯存底，且大部分存放在西方的金融工具或由西方企業持有。