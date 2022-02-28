俄羅斯與烏克蘭持續交火，西方各國加大制裁力道，不僅將俄羅斯踢出SWIFT全球銀行支付系統，使未來俄羅斯國際貿易將受嚴重阻礙，美國總統拜登也宣布全面性的經濟制裁措施，進一步削弱俄羅斯的經濟，然而此舉卻導致三星、SK海力士在內的南韓企業因無法出貨至俄羅斯受到間接傷害。

韓國先驅報（The Korea Herald）報導，美國制裁俄羅斯的手段類似「華為」模式，禁止企業向俄國輸出電信設備、雷射機、感測器及晶片等產品，這對於去年向俄羅斯出售價值約7500萬美元（約新台幣20億）晶片的三星、SK海力士而言，如果未能馬上找到替代市場，將無法避免損失。

不具名的業內人士表示，市面上幾乎所有的晶片都是美國設計，包括三星及SK海力士的晶片，因此當美國宣布對俄羅斯實施經濟制裁，所有與美國有關的高科技產品都無法順利出售至俄羅斯。

南韓半導體與顯示技術學會會長Park Jae-geun擔心在此背景下，所有電子產品的需求將放緩，「制裁將限制對俄羅斯的智慧型手機、筆記型電腦及數據中心等產品的晶片銷售，這可能導致消費者的需求放緩，進而影響到晶片市場。」

不僅如此，除了高科技產業面臨衝擊外，南韓汽車產業也會受到影響，尤其汽車與汽車設備是南韓出口至俄羅斯重要產業，分別占貿易比重25.5%及15.1%。

一位汽車零組件產業的主管表示，「去年，南韓向俄羅斯出口約15億美元的汽車零件，對部分企業而言，俄羅斯是僅次於大陸及美國的最大市場，如果未能將這些產品轉供應至其他地方，營運上會受到衝擊。」