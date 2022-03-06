殼牌買俄羅斯原油惹議 將捐做援助金 19:192022/03/06 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透報導，皇家殼牌集團（Royal Dutch Shell）日前以破紀錄低價買進一貨輪俄羅斯原油，是俄羅斯入侵烏克蘭以來首度有這類買賣。這起交易並沒有違反西方國家對莫斯科祭出的制裁措施，但仍遭烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）撻伐，稱俄國原油有烏克蘭人的鮮血味道。 殼牌於是宣布，公司自俄羅斯購買原油所獲的利潤，將全數捐出做為克蘭人道主義援助金。 投信公會虛報金額差七倍 她痛批：通篇鬼扯、荒謬絕倫 我國捐贈烏克蘭物資 交付波蘭政府轉運 #殼牌 #俄羅斯 #原油 #惹議 #將捐 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄烏戰事攪局 ECB升息有變數 04:102022/03/06 專題周報 俄烏大戰他喊「斬首普丁」黃暐瀚預測恐怖結局 18:382022/03/06 政治 傳蘇愷24就位！普丁又出現這動作 前空軍副司令：要做最壞打算 19:172022/03/06 政治 跟進制裁 Visa、萬事達卡暫停在俄羅斯業務 11:032022/03/06 國際 普丁：任何國家設烏克蘭禁飛區 莫斯科視同參戰 08:242022/03/06 國際 國際精品 關閉俄羅斯門市 04:102022/03/06 時尚消費 美國女籃球星在俄羅斯持毒被捕 恐被關5至10年 07:262022/03/06 體育 俄烏戰事教兩岸的事 04:102022/03/06 時論廣場 美方暗示俄羅斯有中國背後支持才敢行動 中國駐法大使斥：無稽之談 08:432022/03/06 兩岸 金控業首例 國泰金認列俄債預期損失26億元 12:092022/03/06 財經 德國智庫：制裁重創俄國經濟 社會不滿將升高 08:032022/03/06 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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