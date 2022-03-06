路透報導，皇家殼牌集團（Royal Dutch Shell）日前以破紀錄低價買進一貨輪俄羅斯原油，是俄羅斯入侵烏克蘭以來首度有這類買賣。這起交易並沒有違反西方國家對莫斯科祭出的制裁措施，但仍遭烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）撻伐，稱俄國原油有烏克蘭人的鮮血味道。

殼牌於是宣布，公司自俄羅斯購買原油所獲的利潤，將全數捐出做為克蘭人道主義援助金。