俄羅斯入侵烏克蘭引發雙方嚴重軍事衝突，美國宣布對俄羅斯發動經濟制裁，台積電、超微（AMD）及英特爾等半導體大廠都暫停供貨至俄羅斯。有專家認為，俄羅斯無法自行生產晶片，且軍事與安全部門在部分軍事運算用途上使用由台積電代工的Elbrus先端晶片，因此失去台積電的晶片協助，對俄國而言將是重創。

華盛頓郵報報導，美國總統拜登對俄羅斯進行全面性的經濟制裁，並切斷其高科技產品的進口，打擊俄國擴充軍事設備或航太產業的能力，台積電、格芯、英特爾及超微等半導體廠都跟進響應，強調會遵守目前最新的出口限制規定。

報導引述消息人士指出，台積電加入制裁至關重要，因為台積電是包括先進製程在內，全球最大的晶圓代工廠商，而台積電不再出貨的晶片，是俄羅斯設計的Elbrus晶片。

英國國防情資公司詹氏公司（Janes）電子學專家Kostas Tigkos則點出，俄羅斯軍事與安全部門在部分軍事運算用途上就是使用Elbrus晶片，因此失去台積電的晶片協助，對俄國而言可說是相當嚴重的傷害。

不具名分析師認為，出口禁令對俄羅斯影響甚鉅，主因是俄羅斯本身並沒有辦法生產晶片，尤其是高階半導體領域，目前這些產業都是台灣、日本、美國、南韓等地區包辦。