前進戰略高地

俄軍入侵烏克蘭，俄羅斯總統普丁日前下令將核武力量調至「高度戰備狀態」，引發國際關注。針對俄羅斯的戰略，前國安會副祕書長楊永明表示，俄羅斯不會突然進行核打擊，而是接近佔領式的懲罰戰爭。

楊永明5日在中天新聞《前進戰略高地》節目中表示，核子態勢的備戰提升是事實。在2月24日發生戰爭之前，普丁做全面性的軍事演習，除了在接近烏克蘭北部、東部及南部大軍壓境外，也在北極洋、波羅地海、黑海，甚至亞洲，進行軍事演習。到了20日、21日，他提升至「核三位一體」，這就是一種威嚇，告訴西方，他有核打擊能力，最好不要直接介入烏克蘭戰爭。

楊永明接著指出，俄烏戰爭，美國和西方剛開始做人道危機救援，以及一些低階的制裁。到了27日，提高到核彈級金融制裁，然後開始提供軍事援助，都是防衛性武器，有反坦克、刺針飛彈、或是機槍。

楊永明分析指出，普丁3天前一下子就提高了核打擊備戰，其實也是一個表態；美國也把北約駐軍提高到二級，這也是非常嚴重的事情。不過，若要真實進行到戰爭行為，俄羅斯不會突然進行核打擊，而是接近佔領式的懲罰戰爭。