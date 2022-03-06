俄羅斯入侵烏克蘭，首都基輔仍未被攻陷，戰況陷入膠著；但是外界質疑，一直都沒看到烏克蘭正規軍，俄羅斯飛機、坦克卻被打掉。資深媒體人黃創夏指出，打掉俄軍飛機，不是用汽油彈可以打下來的，可能正規軍早就已經化軍為民，這些都是有戰略動作。時事評論員李正皓則質疑，有影子部隊協助烏克蘭在打仗。

黃創夏5日在政論節目《新聞面對面》中表示，基輔正規軍資料上有25萬人，但看最近的俄烏戰爭，似乎沒有看到 ，難道他們藏於九地之間， 隨時等著要跟俄羅斯做一次激烈大會戰。目前為止，俄羅斯的軍隊、飛機，大約30架戰機被打掉，武裝直升機近30架、坦克車超過200架、裝甲運兵車近千架，這些都不是用汽油彈可以打下來的。他質疑、正規軍早就已經化軍為民。

黃創夏接著表示，美國、歐洲不是送了很多武器過去烏克蘭嗎？刺針飛彈、標槍飛彈，若沒有受過訓練，是不會使用的，因此，是不是烏克蘭的25萬正規軍正在準備反擊， 相信俄羅斯總統普丁也會害怕。

李正皓表示，這場戰爭，他一直覺得有一個看不見的力量，把俄羅斯士兵一直「吃掉」。比如車臣派了部隊1萬人進到烏克蘭，卻沒看到一個有意義的會戰，還有500個暗殺部隊士兵，也不見了。他認為，顯然有大量的「影子部隊」在協助烏克蘭打仗，而且有意識的把所有戰鬥畫面全部封殺掉。