俄羅斯大舉入侵，烏克蘭爆發逃亡人潮。(圖／路透社)

俄羅斯入侵烏克蘭之際，澤倫斯基之前曾上傳影片，駁斥「落跑說」，向外界證明自己仍在首都基輔。前民進黨立委郭正亮日前被網友詢問「俄羅斯總統普丁會不會抓澤倫斯基？」他回應，「我跟你講萬一烏克蘭變成群龍無首，那才可怕」。

郭正亮8日在宅神朱學恒的網路直播節目中談到，「我覺得普丁真的要把目標放低，不然這個局會很麻煩，他也是急著想把這件事情結束，但現在最大變數是怕澤倫斯基自己撐不住」。

朱學恒接著說，現在是強者謙虛、弱者囂張，澤倫斯基還拍影片說自己在基輔，正常來講被鎖定的人不可能這麼囂張，反而看到普丁消失，以戰術上來說，這並不合理。不過，郭正亮解釋，為何澤倫斯基為何必須出來，因為有人公開說他跑到波蘭了，當然要澄清，這也是沒辦法。

至於有網友詢問「普丁會不會抓澤倫斯基？」郭正亮分析，其實普丁現在最好要維護澤倫斯基的生命，最好要維護他能繼續當國家領導人，穩住烏克蘭情勢，「我跟你講萬一烏克蘭變成群龍無首，那才可怕」。

對此有網友在影片留言表示，「郭正亮先生終於講到重點了，給讚，如果世界警察美國失去功能才是最可怕的叢林社會狀態，就像烏克蘭出現群龍無首的狀態一樣」、「你們都搞笑...這場戲早就無法收場」，也有人說「怎麼會群龍無首，你以為烏克蘭總統手中握有兵權嗎？前線的調兵遣將和他有關係嗎？只是上傳影片從戲劇演員，變成戰爭片演員而已，群龍無首？想太多了」。