俄烏戰爭邁入第21天，西方國家聯合制裁俄羅斯引發關注。全球群眾募資與金融科技服務協會理事長、中原大學財務金融學系教授陳若暉指出，歷史可見俄羅斯已遭西方制裁過多次，但俄羅斯都挺過難關了，可謂是「九命怪貓」，這場戰爭不僅恐反傷歐洲，制裁對俄羅斯而言更「無法一刀斃命」。

陳若暉今日（16）接受香港媒體《中評社》訪問表示，翻開歷史可見，1998年俄羅斯金融風暴、2014年俄羅斯併吞克里米亞，都曾歷經西方制裁；1997年開始的亞洲金融危機和國際原油及有色金屬的需求降低，也嚴重打擊身為資源輸出國的俄羅斯，但這些難關俄羅斯都挺過來了，可謂是「九命怪貓」。

陳若暉分析，西方國家號稱對俄羅斯祭出「核彈級」制裁，但後續恐怕沒牌好打，除非封鎖俄國港口，但這形同西方對俄羅斯開戰，代價太高。何況這場戰爭已使石油價格飆漲，這讓俄羅斯和美國都開心，但對歐洲而言卻一點也不開心，因為歐洲國家無法忍受不向俄羅斯購買石油能源。

針對俄烏戰爭結局，陳若暉認為，西方國家對俄羅斯的制裁已「精銳盡出」，甚至動用「取消貿易最惠國待遇」，但這些「核彈級」制裁都派上用場了，對俄羅斯而言卻都「無法一刀斃命」；西方國家也不太可能冒開戰代價封鎖俄羅斯港口，故這場戰爭最終將導致全球金融的重創。