俄烏大戰進入第4周，目前雙放在戰場上呈現拉鋸，但近日俄軍投入「匕首」極音速飛彈攻擊烏克蘭境內目標，引發各界高度關注。軍事專家施孝瑋認為，現在戰爭的型態改變了，俄羅斯轉為傳統作戰形態和烏克蘭進入消耗戰，未來狀況會對烏克蘭十分不利，當戰爭變成比誰的氣長時，再多的宣傳攻勢，都比不過實際的消耗。

施孝瑋今天(22日)在政論節目《新聞大白話》中表示，現在戰爭的型態改變了，俄羅斯發現自己打得不怎麼樣，所以調整步伐轉入傳統作戰模式。若俄羅斯變成和烏克蘭耗下去，狀況反而會對烏克蘭極為不利，且俄羅斯不會把所有武器耗光，因為未來一旦出現變數，比如西方國家實質介入這場戰爭時，俄羅斯一定會保留一部份的精準導引武器和先進武器來應對。

施孝瑋指出，現在俄軍把烏軍的主力拘束在烏東地區，且也沒有看到烏軍成建制的發動反攻，也沒有將戰線往俄羅斯方面推回去，在這樣的情況下，烏軍主力就會陷入消耗戰當中。

施孝瑋分析，很多人說俄羅斯財政不佳，但俄羅斯是石油和小麥出的口國，且也還沒有進入動員階段，國家產能很適合去打仗。俄烏之間的戰爭不會演變成八年抗戰，但俄羅斯可以耗半年以上，烏克蘭有沒有這個本錢？這就是雙方比氣長，再多的宣傳片，都比不過實際的人員、彈藥消耗。