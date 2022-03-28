印度神童阿南德曾預言全球要注意地緣政治衝突，今年2月底俄烏之間爆發大戰，引發各界關注。但值得注意的是，知名的命理顧問李咸陽在去年年底時，就透過易經卦象「乾為天卦」，預測今年可能會發生區域衝突，並提醒大家今年可能會有戰爭。

李咸陽於2021年的12月31日在廣播節目「財經起床號」中表示，2022年的全球大運勢，是「乾為天掛」，這是64卦中的第一個卦象，有周而復始、重新開始的含意，乾卦的卦氣很強勢，並且是一個演變的過程，這代表在2022年 的大環境變化，會是一個重製的狀態。對所有國家而言，都要重新找到國家發展的設定。

李咸陽提醒，乾掛在卦義上具有戰爭的意義，雖然我們常說「君子以自強不息」，其實從卦義上來看是衝突的，2022年要注意經濟層面的問題，也要留意地域衝突的問題。乾卦在四季當中的分類屬於秋天，古代打仗、搜刮民脂民膏都會趁秋收的時候，乾卦屬於秋天的卦象，而秋天基本上是戰爭的卦義，不能夠說只有談論兩岸的部分，因為卦義是在往上走。全球性的問題和地區衝突，某種程度會對經濟產生很大的影響。

節目主持人陳鳳馨提問，現在全世界最關心的兩個地方，一個是烏克蘭，另外一個是台海，那都有可能嗎？李咸陽表示，台灣在2022年的卦運是「坎為水卦」，坎卦有險阻的含意，且卦義也建議我們要「守中」，而坎卦的水則還有凝聚的意思。

李咸陽說，只要能夠凝聚焦點，知道自己的核心價值是什麼，抓到這個點，「即便你外在是險阻，但你仍能守中，就能夠守住自己」。台灣無論在政治還是經濟面都要抓住這個重點，不要輕易的太過張，因為乾卦一旦往外走，就會形成困的狀態。在2022年的第一季的末尾最需要小心，2022年第四季接2023年時 比較容易由盛轉衰的情況，卦運勢看壞2023年。