俄烏之戰進入第27天，有外媒報導指出，美國政府官員認為俄國總統普丁（Vladimir Putin）正轉向「B計劃」，戰術轉變目的在於迫使烏克蘭接受中立地位和俄國的領土聲索。對此，前國安會副秘書長楊永明指出，「B計劃」有提到一個重點就是俄國要拿下烏南和烏東，而烏東和烏南之間有2個大城市，分別是馬里烏波爾和奧德薩，這2個城市是戰略要地，現在俄軍已包圍馬里烏波爾，預計1~2周會有結果，顯然是想「以戰逼降」。

國安會前副秘書長、台大教授楊永明。(圖/文化大學提供)

俄羅斯久攻不下烏克蘭，美國「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，美國政府官員聲稱，俄國戰術轉變目的在於迫使烏克蘭接受中立地位和俄國的領土聲索。

報導稱，美國和盟邦先前普遍解讀，普丁的最初目標「A計畫」包括在3天內以閃電戰模式奪取基輔，及用親俄政權取代烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的政府，但這些目標都沒能達成。

美國政府高階官員認為，有跡象顯示，由於烏克蘭猛烈抵抗俄國軍隊，逾3個星期的艱苦戰鬥已促使克里姆林宮正轉向一項新策略，以確保獲取關鍵領土目標，同時爭取籌碼迫使烏克蘭政府當局，接受俄國對烏克蘭南部和東部領土的聲索，並在俄國和西方之間保持中立，也要求擴大對頓巴斯地區的控制範圍，而這些條件都必須透過談判討論。美國總統拜登政府的一些高階官員也認同這項評估。

對此，前國安會副秘書長楊永明22日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，他研判，A計畫的說法比較不可能，普丁可能也沒這個想法，因為本身執行難度太高，他覺得A計畫的內容，是西方自己在做文章。

至於B計畫，楊永明說，這部分有提到一個重點就是俄國要拿下烏南和烏東，而烏東和烏南之間有個大城市叫馬里烏波爾，另一個城市在烏南叫奧德薩，這2個城市是戰略要地，現在俄軍正進行重點攻擊，已包圍馬里烏波爾，預計1~2周會有結果，之後就是打下奧德薩。

楊永明也指出，和談的「B計畫」也逐漸浮現出來了，大致上會以中立化為主，領土問題則作為浮動條件，可能先不碰領土議題，但是佔領區不會撤軍，待和談承諾有進展後，再將部分地區撤軍。