0718:一段將近6分鐘長的影片顯示，烏克蘭軍人在第二大城哈爾科夫（Kharkiv）的軍事行動中，似乎舉槍射俄羅斯戰俘的膝蓋。

據CNN新聞網報導，錄影中可以聽到，烏軍說他們俘虜了1名俄羅斯偵察兵。而烏克蘭總統府幕僚阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）在被問及此事時說，政府十分嚴肅地看待這件事，並將立即展開調查。他說，要是事情屬實，這絕對是不可接受的行為。

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