不斷更新》錄影曝烏軍開槍射俄戰俘膝蓋 基輔承諾調查 07:452022/03/28 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 烏克蘭軍人26日拿著機關槍，在第二大城哈爾科夫（Kharkiv）的前線守備。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 0718:一段將近6分鐘長的影片顯示，烏克蘭軍人在第二大城哈爾科夫（Kharkiv）的軍事行動中，似乎舉槍射俄羅斯戰俘的膝蓋。 據CNN新聞網報導，錄影中可以聽到，烏軍說他們俘虜了1名俄羅斯偵察兵。而烏克蘭總統府幕僚阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）在被問及此事時說，政府十分嚴肅地看待這件事，並將立即展開調查。他說，要是事情屬實，這絕對是不可接受的行為。 旺報社評》澤倫斯基 護不了國的救國英雄 不斷更新》俄發射高精準巡弋飛彈 打擊利維夫軍事目標 #烏克蘭 #俄羅斯 #錄影 #戰俘 #膝蓋 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不斷更新》烏俄新一輪談判28日在土耳其舉行 馬立波戰局可能急遽升級惡化 18:552022/03/27 國際 烏曝俄零件被偷90％備用坦克動不了 指揮官舉槍自盡 13:082022/03/27 軍事 美情報誤判阿富汗 又錯估烏克蘭戰鬥意志 04:102022/03/27 話題觀察 拜登訪波蘭 首晤烏克蘭外長防長 04:102022/03/27 話題觀察 拜登波蘭演說諧音梗藏刀 狠嗆「這句話」重槌俄經濟 21:082022/03/27 國際 戴琪：積極施壓陸 解決貿易爭議 04:102022/03/27 全球財經 俄烏開戰滿月最終如何收場？他一句斷言 07:102022/03/27 政治 俄認了侵烏失敗將放棄基輔？專家警告一件事 08:052022/03/27 國際 北約武器遲不來 澤倫斯基動怒：是不是怕俄羅斯 12:232022/03/27 國際 俄烏之戰將有重大變化？郭正亮：怕這3國撐不住 19:362022/03/27 政治 烏克蘭音樂家地鐵小型音樂會 悠揚樂聲撫慰人心 13:592022/03/27 國際 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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