美國總統拜登上周痛批俄羅斯總統普丁是「戰犯」，英國《衛報》（The Guardian）報導，俄羅斯外交部昨（21）日表示，已經針對「近期不可接受的言論」召見美駐俄大使蘇利文（John Sullivan）。

俄羅斯外交部的聲明指出：「像美國總統這樣高級別的國家級人物不應該出現這樣的言論，使美俄關係處於破裂邊緣。」

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