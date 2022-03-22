不斷更新》拜登批普丁是戰犯 俄怒召美大使：美俄關係瀕臨破裂 07:542022/03/22 中時新聞網 吳映璠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統拜登痛批俄羅斯總統普丁是「戰犯」，俄羅斯外交部21日表示，已經召見美駐俄大使蘇利文（John Sullivan），指出美俄關係處於「破裂邊緣」。圖為2021年6月拜登與普丁在瑞士會晤的畫面。（資料照／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統拜登上周痛批俄羅斯總統普丁是「戰犯」，英國《衛報》（The Guardian）報導，俄羅斯外交部昨（21）日表示，已經針對「近期不可接受的言論」召見美駐俄大使蘇利文（John Sullivan）。 俄羅斯外交部的聲明指出：「像美國總統這樣高級別的國家級人物不應該出現這樣的言論，使美俄關係處於破裂邊緣。」 名家觀點》攜手緩解烏克蘭危機 有助化解中美分歧 不斷更新》俄鎖定基輔強攻 仍在超過25公里外 #拜登 #戰犯 #普丁 #俄羅斯 #烏克蘭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不斷更新》刻松發生俄羅斯佔領軍對抗爭群眾開火事件 18:262022/03/21 國際 印度神童爆俄烏戰爭最新預言！網驚呆吐一句 22:302022/03/21 政治 社評／俄烏戰後G2趨勢更清晰 04:102022/03/21 焦點新聞 俄侵克里米亞模式在台上演？媒體人曝「這2地」小心了 08:402022/03/21 政治 俄烏今視訊談判 澤倫斯基籲瑞士制裁俄 04:102022/03/21 話題觀察 烏克蘭烽火連天 重創全球糧食供給 21:032022/03/21 財經 俄烏戰爭 普丁快撐不住了？ 命理師曝他可怕下場 23:352022/03/21 政治 台積電制裁 俄先進武器發展恐受阻 04:102022/03/21 話題觀察 時論廣場》何不邀請澤倫斯基演講？（張亞中） 18:272022/03/21 時論廣場 俄烏戰改變中東格局 04:102022/03/21 時論廣場 澤倫斯基盼與普丁談判 失敗恐釀「第3次世界大戰」 06:172022/03/21 國際 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。