國民黨前立委孫大千（左）。（圖／本報系影音截圖）

美國總統拜登25日將赴波蘭首都華沙，與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）舉行會談，預計俄烏衝突該如何應對、化解會是討論的重點；但對於烏克蘭總統澤倫斯基喊話「歡迎來到基輔」，白宮則重申不會訪問烏克蘭。對此，國民黨前立委孫大千表示，拜登「不敢也不想」去烏克蘭。

孫大千21日在《中天新聞》政論節目〈盧秀芳辣晚報〉直言，拜登不去烏克蘭的原因是「不敢也不想」，因為這中間有太多的算計。對澤倫斯基和烏克蘭政府來說，他們從戰爭開打至今，從未放棄把美國跟西方拖下水，這是他們唯一自保的辦法，當然他們自己心裡可能也很清楚，他們是棋子、誘餌，但他們不甘於只有烏克蘭被犧牲，所以要美國與西方也都付出一些。

孫大千分析，會說拜登「不敢也不想」的原因是，一旦拜登到烏克蘭對澤倫斯基說「你打到底，我一定力挺你」，那就等於美國表達對烏克蘭的支持了，這個行為會不會被俄羅斯總統普丁認定為，是「直接以行動介入」？美國連支援烏克蘭S-400飛彈系統都是透過土耳其，更何況會是人直接到現場介入？

孫大千指出，若拜登真的是一個「全球領導人」、希望終結俄烏戰爭，那他大可像法國總統馬克宏那樣四處調停，可赴烏克蘭、俄羅斯兩邊談，勸兩國都停止作戰，但這並非美國想面對的問題，因為美國不想讓這場戰爭結束，所以拜登到了基輔到底該表現什麼，就成了個無解的問題。

對此，孫大千認為，拜登根本從頭到尾不想美國涉入這場戰爭，他就想讓烏克蘭變成像個「絞肉機」，不斷的把俄羅斯的國力絞碎；這點對俄羅斯來說也很頭痛，因為戰爭遙無盡頭，故俄羅斯現在只能讓這場戰爭波及更多國，讓大家都是局內人，這樣才能開展「多方會談」。