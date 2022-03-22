烏克蘭情報局20日才稱，俄國民兵團體「華格納集團」的僱傭兵已經抵達境內，即將二度展開行動，暗殺總統澤倫斯基。昨天(21)宣布，當局在烏克蘭邊境捕獲另一支由俄國國安局（FSB）率領的25人暗殺小隊，再次宣告暗殺行動失敗。

德國《畫報》(Bild)報導，烏方昨晚在與斯洛伐克接壤的地區逮捕到這群俄羅斯國安局（FSB）組成的暗殺小隊，據悉他們主要目標有兩個，其一為暗殺烏國總統澤倫斯基，再來就是滲透其政府部門。報導指出，這次行動會出包全是因為組織內部養了一位反戰派成員，他主動向烏方通風報信才提前曝光行蹤。

據《泰晤士報》(The Times)報導，自2月24日俄烏開戰以來，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）多次在鏡頭前表示自己是俄軍的頭號目標，一位幕僚透露，過去他曾一周內三度躲過暗殺，算一算至今俄羅斯的殲滅計畫至少就發生十幾次，不過都以失敗收場。