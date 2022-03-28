烏克蘭北方小鎮斯拉夫蒂奇（Slavutych）的鎮長表示，俄羅斯軍隊已主動離開小鎮，他們稱已完成勘測任務。

上周六，基輔地區州長表示，俄羅斯部隊已經控制了車諾比電廠安全禁區外的小鎮，他指的就是斯拉夫蒂奇。車諾比電廠在1986年發生世界上最嚴重的核子災難，烏克蘭工作人員仍然管理著該工廠。

鎮長尤福米切夫(Yuri Fomichev)說：「他們稱，已完成了上頭交辦的工作，他們調查了城鎮，在完成後就離開了。小鎮裡現在一個俄軍士兵都沒有。