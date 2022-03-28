俄羅斯部隊主動撤離烏克蘭北邊小鎮 20:302022/03/28 中時新聞網 江飛宇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 烏克蘭北方小鎮斯拉夫蒂奇在戰爭前的模樣。(圖/shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 烏克蘭北方小鎮斯拉夫蒂奇（Slavutych）的鎮長表示，俄羅斯軍隊已主動離開小鎮，他們稱已完成勘測任務。 上周六，基輔地區州長表示，俄羅斯部隊已經控制了車諾比電廠安全禁區外的小鎮，他指的就是斯拉夫蒂奇。車諾比電廠在1986年發生世界上最嚴重的核子災難，烏克蘭工作人員仍然管理著該工廠。 鎮長尤福米切夫(Yuri Fomichev)說：「他們稱，已完成了上頭交辦的工作，他們調查了城鎮，在完成後就離開了。小鎮裡現在一個俄軍士兵都沒有。 擊斃愈多俄軍將領 烏克蘭愈危險 幫忙烏克蘭 這才是拜登最大挑戰 #小鎮 #烏克蘭 #俄羅斯 #部隊 #主動 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜登稱「普丁不能繼續掌權」後急澄清 陸外交部說話了 17:122022/03/28 兩岸 拜登稱不能讓普丁繼續掌權 白宮急滅火 04:102022/03/28 國際大事 克宮打壓烏戰報導 俄獨立新聞台從境外傳遞真相 19:362022/03/28 國際 中時社論》 拜登的戰爭紅利與民調挫敗 20:232022/03/28 中時社論 歐盟硬起來 俄烏衝突將成中歐峰會的一大陰影 14:582022/03/28 兩岸 《國際政治》澤倫斯基：願保持中立 並就頓巴斯東部地位做出妥協 09:282022/03/28 財經 可談烏克蘭中立！ 澤倫斯基開2條件 他喊出這一句 11:442022/03/28 政治 《國際產業》法商歐尚擬續留俄 烏克蘭籲聯合抵制 11:072022/03/28 財經 侵烏Day32 俄軍轉攻為守戰事恐長期化 12:412022/03/28 國際 第20架飛機抵達 5200多名在烏克蘭陸公民安全撤離 17:052022/03/28 兩岸 台灣3科技公司遭點名未退出俄羅斯 科技部長說話了 10:362022/03/28 財經 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。