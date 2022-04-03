緊鄰烏克蘭邊界的波蘭普瑟米斯（Przemysl）曾是座靜謐的小城，但俄羅斯入侵烏克蘭之後，市長巴庫說，小城已接納80萬名難民，也成為全球志工聚集的首善之都。

普瑟米斯市長巴庫（Wojciech Bakun）在受訪中告訴法新社說，在最高峰時期，移入的難民人數一天高達約5萬5000人。

他說：「普瑟米斯有最多數量的難民經過，我們小城成為難民通往波蘭、歐洲的門戶。」

巴庫又說，人數再多，每個人都有暖食熱飲，都備上旅行必需品，也都會有地方休息或過夜。

「我們的第一要務是不讓任何人留在邊界，尤其是氣溫非常低的時候。」

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，普瑟米斯立即啟動應急方案，以最有效率的方式因應暴增的難民。

但最重要的是志工團體，最初幾天有賴小城居民、非政府組織人員、當地警察和消防人員組成的志工團體，這才有辦法提供難民協助。

巴庫表示：「普瑟米斯和附近居民開始備餐，24小時輪班在火車站和邊界站崗，好讓每個人都感到安全；他們也將難民接到家裡。」

俄國入侵烏克蘭之後兩三天，波蘭各地志工開始聚集普瑟米斯，接著，世界各地志工也跟著到來。

巴庫說：「普瑟米斯成為志工之都。」

據官方統計，俄國侵烏以來已有240萬難民跨入波蘭，並有超過半數留在波蘭。

波蘭並沒有真的架起難民營，而是由波蘭一般平民和居住這個歐盟國家的烏克蘭人將難民接回自己家裡。

巴庫說：「我們不把這些人塞進帳篷裡—我們歡迎他們。」（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110403