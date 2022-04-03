白俄羅斯的新聞報導，1輛俄羅斯的BMD-2裝甲車從烏克蘭返回白俄羅斯的過程中，翻落路邊造成裝甲車受損，事故原因竟然是士兵喝酒駕車。

防衛部落格(Defense Blog)報導，BMD-2是前蘇聯時代空降步兵使用的戰鬥履帶車，其武器包括一門30公釐2A42快砲，可對地面交戰和防空用，以及一門7.62公釐的同軸機槍。砲塔頂部還可加裝9M111 (北約名：AT-4) 或9K113(北約名：AT-5)反裝甲飛彈發射器。

俄軍BMD-2酒駕事故地點。(圖/Беларускі Гаюн)

事故發生在白俄羅斯的柯馬明( Komarin )，此村離烏克蘭邊境只有500公尺，以聶伯河為界。報導稱，裝甲車上有一瓶酒，據協助車輛脫困的當地居民說，士兵們有醉酒的跡象，可能是過了河，進入白俄羅斯之後，就放鬆心情開始喝酒了。

英國國防部稱，遭受重大損失的俄羅斯部隊已被迫返回白俄羅斯和俄羅斯，以進行重組和補給。

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