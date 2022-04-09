烏克蘭船運富豪斯塔夫尼澤（Andrei Stavnitser）8日在臉書上表示，他透過網路監視器，發現有多達12門俄軍多管火箭發射系統部署在自己豪宅的院子內，故向烏克蘭軍方回報消息，最後成功給予其致命打擊。

斯塔夫尼澤表示，他先前透過網路監視器，發現有包括BM-21、2B17在內的12門俄軍多管火箭發射系統，部署於自己位於基輔區域豪宅的院子裡，因此他將敵情和房子的座標回報給烏克蘭軍方，並貼出房子旁多輛受損俄軍載具的畫面。

BM-21是俄軍廣泛使用的機動火力支援設備，2B17則是其升級版，配備更先進的射控系統，並具備發射9M521火箭彈的能力，射程可達40公里。俄軍每個多管火箭連通常配備6門發射車，因此若斯塔夫尼澤所言屬實，則俄軍便有2個多管火箭連遭到重創，損失相當慘重。

當然，斯塔夫尼澤的豪宅也在砲擊中受到嚴重損傷，但他在貼文中強調，重建牆壁容易、恢復正義卻很難，並稱最重要的是「盡可能拯救更多生命」。斯塔夫尼澤也要網友們別稱讚他，因為自己並沒有像某些人一樣「赤手空拳」地參戰，稱他們才是「真正的英雄」。

斯塔夫尼澤是烏克蘭船運富豪，據稱身價達2.15億美元（約新台幣62.15億元）。美國「國家廣播公司商業頻道」（CNBC）、「國家廣播公司」（NBC）先前報導，斯塔夫尼澤開戰前一度離開烏克蘭，但據稱稍後便返回國內，還在波蘭建立了一個人道支援中心，接收全球援助並將物資運往烏克蘭。