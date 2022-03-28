海尼根 宣布撤出俄羅斯業務 18:532022/03/28 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 荷蘭啤酒商海尼根28日宣布撤出俄羅斯業務，是其暫停對俄國做新投資和出口後的最新決定，成為最新一家退出俄國的西方公司。 其理由是目前環境令俄國不再是可持續發展的市場。撤出方式是把業務轉移給新擁有者，估計損失4億歐元。轉移期間減少營運，把被國有化風險降至最低。 最後一列車抵達芬蘭 歐盟對俄鐵路全面停擺 《國際產業》海尼根撤出俄羅斯 估列4億歐元費用 #俄國 #撤出 #海尼根 #俄羅斯 #轉移 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》法商歐尚擬續留俄 烏克蘭籲聯合抵制 11:072022/03/28 財經 拜登稱「普丁不能繼續掌權」後急澄清 陸外交部說話了 17:122022/03/28 兩岸 台灣3科技公司遭點名未退出俄羅斯 科技部長說話了 10:362022/03/28 財經 俄羅斯原油遭抵制 全球嚴重能源危機正醞釀 10:122022/03/28 國際 澤倫斯基：俄羅斯寡頭伸援基輔 包括切爾西老闆 06:112022/03/28 國際 《國際經濟》德國重申核電廠關門 立法拉高天然氣儲備 09:582022/03/28 財經 侵烏Day32 俄軍轉攻為守戰事恐長期化 12:412022/03/28 國際 俄羅斯外長本周訪華將與王毅會面 中俄軍事聯盟議題受關注 07:352022/03/28 兩岸 《國際產業》西方零售商撤出 俄羅斯求助中印土企業 12:372022/03/28 財經 制裁俄國雙面刃！陸媒：韓這產業被大追趕慘輸陸 17:192022/03/28 財經 禁止俄國鈾 美考慮恢復自產 04:102022/03/28 全球財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。