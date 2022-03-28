荷蘭啤酒商海尼根28日宣布撤出俄羅斯業務，是其暫停對俄國做新投資和出口後的最新決定，成為最新一家退出俄國的西方公司。

其理由是目前環境令俄國不再是可持續發展的市場。撤出方式是把業務轉移給新擁有者，估計損失4億歐元。轉移期間減少營運，把被國有化風險降至最低。