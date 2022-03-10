俄羅斯從2月24日對烏克蘭全面發動進攻至今15天陷入苦戰，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在入侵當日就正式宣布，將發放武器給所有需要的人出面抗敵，國防部長邱國正在立院被問到，台灣是否要學烏克蘭全民發槍抗敵?邱回應表示，目前尚未到這個地步。

邱國正表示，作戰大家都不願意，作戰前都必須經過一番考量，他強調如果發生戰爭，對於慘不慘痛說真的「大家都很慘」，因為以前不管是抗戰、古代作戰的經驗，就算勝利也是慘勝，戰敗的話那更當然，因此若要啟動戰爭真的需要多考量。

對於外界關注現行的四個月義務役期是否延長至一年?邱國正也強調，役期延長到一個地步的確可以看到戰力，哪怕日後回來教育召集也能夠彰顯戰力，但目前為止還沒有定論。

澤倫斯基在俄羅斯發動戰爭首日，就對全國呼籲，所有準備好抵抗俄羅斯部隊的烏克蘭人挺身而出，政府將發放武器給所有需要的人。

澤倫斯基表示烏克蘭正遭受攻擊，指出烏克蘭人必須堅強與團結，並呼籲「每個有戰鬥經驗並想為烏克蘭而戰的人」都來軍事登記。