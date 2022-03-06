俄羅斯揮軍入侵烏克蘭引爆軍事衝突，烏克蘭談判代表阿拉哈米亞5日表示，基輔和莫斯科當局尋求結束戰鬥的談判，將會於7日（週一）恢復舉行。對於前2次談判為何失敗？民進黨前立委郭正亮直言，外長、副外長級別談判，雙方開出的條件差異過大，雙方都在試探對方的底線，但更令人憂心的是，烏克蘭總統澤倫斯基和俄羅斯總統普丁之間，是否沒有接觸管道，若沒有可能會談很久。此外，郭正亮也直言，普丁最終目標，很可能是想在烏克蘭建立一個親俄羅斯的魁儡政府。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天稍早前表示，他對6日與俄羅斯外交部長拉夫羅夫對話抱持開放態度，但條件是對話必須「有意義」。

郭正亮6日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，戰爭爆發至今，歐洲各國已接收一百多萬的烏克蘭難民，他推測，俄羅斯大軍停在烏克蘭首都基輔外還沒動身，可能是想盡量減少一般人民的傷亡，因此目前就是採取「圍而不攻」的戰術，而近日2輪談判下來，都沒有甚麼實質成果。郭正亮直言，雙方都希望談判能有進展，烏克蘭總統澤倫斯基近日才對普丁喊話要「王見王」談判，若要由現在的副外長級談判，直接轉為最高領導人談判，可能要先有密使接觸，互相探底對方可以讓多少，這樣談判可能才會有進度。

郭正亮坦言，現在最讓人擔心的有2件事，第一，普丁和澤倫斯基之間是否沒有接觸管道，若沒有管道，談判就會談很久，因為讓外長、副外長去談，雙方開出的條件差異就會很大。第二，澤倫斯基現在若喊價喊太高，可能會使烏克蘭內部對俄羅斯敵對情緒高漲，等到他真的有意妥協、讓步時，內部會不會有人反對？甚至試圖暗殺他？這樣局勢就會變得相當麻煩。

同時，郭正亮也推測，普丁在這場戰爭中，並非真的想長期佔領烏克蘭，而是循白俄羅斯模式，建立一個親俄羅斯的魁儡政府，並簽互助友好條約，允許俄軍在烏克蘭境內部分地區有條件、且限時的駐軍，待親俄政府穩定後再撤軍，但要推動這樣的構想，就會需要一個穩定的烏克蘭政權配合。