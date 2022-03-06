受到美國費半指數周五（4日）續挫2.4%拖累，台積電ADR再度大跌逾3.4%，收在105.06美元。回頭看台股，外資連續10天賣超台積電，累計提款逾1500億，4日股價大跌7元、收在595元，下周若持續下探，恐失守590元大關；對此，專家認為，台積電雖是長期價值投資標的，建議不要抓波段低點，5字頭的台積電不妨每拉回10元就分批進場，未來獲利的機率會更高。

俄烏戰火延燒，加上聯準會3月升息在即，高盛證券指出，在升息環境下，股票評價將被下修，下調晶圓雙雄等七家半導體廠的評等和目標價，台積電從1,050元降至855元，聯電從114.5元下修至71.2元，聯發科從1,650元降至1,485元，值得留意的是，聯電從「優先買進」名單移除。

前外資操盤手、摩爾投顧分析師張貽程表示，台積電遭高盛調降目標價，從1050元下調到855元，儘管還是高於周五收盤價43.6%，不過調降的事實還是影響短線市場情緒，至4日截止，外資連續10天賣超台積電，總計高達25萬多張，約提款超過1530億元，台股「權王」遭外資重拳打擊，也拖累大盤。

而台灣缺電是否衝擊半導體等產業，他指出，確實會影響台積電未來對台灣的新投資，不過目前看來並不大，因為3日全台大停電的原因是失誤跳電而非缺電。

張貽程認為，外資對於地緣政治的考量，反而是更大利空，3月外資避險心態濃厚，台積電ADR溢價大幅縮減，本周甚至一度看到ADR呈現折價，當歐美股市跌跌不休，以及油價續創2008年以來新高，持股近8成的外資會持續調節台積電。

他強調，好公司拉回值得入手，台積電仍是長期價值投資標的，建議投資人，不要抓波段低點，600元以下進場，可以每拉回10元做一次分批進場，平均投資成本，未來獲利賺錢的機率比較高。

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