奧林匹克廣播公司（OBS）CEO伊阿尼斯•艾克薩克斯日前表示，「北京冬奧會已經成為收視最高的一屆冬奧會。」

「谷愛淩奪冠所引發的關注度是世界級的現象，之前，她還參加了我們倒計時一周年影片的拍攝」，艾克薩克斯在每天的例行記者會上表示：「我想說的是，北京冬奧會在媒體傳播層面有了巨大的改變，在社交媒體上有20億的關注度，冬奧會賽事本身和OBS提供的影音內容非常受歡迎，特別是年輕人，他們在社交媒體上非常活躍。」

根據奧林匹克廣播公司提供的資訊，北京冬奧賽事時長約1000小時，轉播內容總生產量將達6000小時，而隨著數位技術的升級，更多新鮮的體驗，讓觀眾在觀看賽事時更加身臨其境。

艾克薩克斯表示，數位技術有助於讓我們更加貼近運動員，比如3D重播，這項技術是第一次應用在冬季專案，5G攝影機在東京只有5台，但是在北京有很多台。

艾克薩克斯還提到一個有趣的現象，即之前並不太關注冬季專案的熱帶地區拉丁美洲、波斯灣地區，對冬奧的關注有不小的提升。除了技術的革新、媒體的發展，另外一個重要原因是如沙烏地阿拉伯、牙買加、墨西哥等國家，首次派出自己的運動員參加比賽，這讓冬季奧林匹克有更廣泛的關注度。