「全國聽障保齡球錦標賽」與「興達盃全國聽障籃球錦標賽」先登場。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

2022年全國身心障礙運動會4月9日至12日將在台中舉行，運動局與各單位積極籌備中，12、13日兩天「全國聽障保齡球錦標賽」與「興達盃全國聽障籃球錦標賽」接續登場，運動局長李昱叡代表市長盧秀燕感謝主辦單位在台中舉辦賽事，為今年全障運賽會暖身，讓聽障選手預先準備，賽事期間聘請手語翻譯協助選手了解賽事狀況，期許各位好手爭取最佳成績。

運動局長李昱叡表示，由中華民國聽障者體育運動協會所舉辦的興達盃籃球錦標賽首度於台中登場，透過此次賽事，選拔代表我國參加2022年亞太聽障籃球錦標賽，為國爭光。

保齡球賽選擇與今年全障運同樣的比賽場地，讓選手先行適應，爭取佳績，賽事期間也聘請手語翻譯協助選手了解賽事狀況，做好行政服務工作。

李昱叡指出，盧秀燕上任以來持續推廣身心障礙運動，以打造「酷運動、酷城市」為目標，帶動城市運動風氣。近年與台中市身心障礙體育總會積極合作，辦理籃球培訓賽、保齡球大集合活動及賽事等，提供身障者更多參與運動的機會。

4月9日至12日台中將主辦全國身心障礙國民運動會，比賽地點跨足全市山、海、屯各區域，市府正積極籌備賽會，期盼提供完善優質的運動服務，迎接來自全國各地的身障好手，感受台中這座運動城市的美好。