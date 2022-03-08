前副縣長黃適超強調重新整頓中山公園，提供一個安全的遊憩空間。（吳佩蓉攝）

民進黨羅東鎮長黨內初選將在4月下旬出爐，今天（8日）適逢婦女節，前宜蘭縣議員薛呈懿提出「新未來．羅東好孕券」的政見，讓準媽媽們在生產過程中能有心理上的幫助；前副縣長黃適超將提供親子、鎮民遊憩的場所，重整核心地段的中山公園，為大孩子、小孩子的兒童樂園。

羅東為宜蘭的一級戰區，戰況激烈，是民進黨的大票倉，雖鎮長輸給國民黨的吳秋齡，但在總統、副總統、縣議員的選舉都表現不凡，羅東鎮人口約7萬多人，僅次宜蘭市9萬多人，堪稱是宜蘭的「二房」，可見其重要性。

前副縣長黃適超表示，羅東是宜蘭的商業重鎮，因這幾年城市競爭、交通壅塞，無法增設重大建設，經濟日漸衰落，他提出4大主軸改變羅東，因今天是婦女節，強調重整中山公園為兒童公園，提供親子、鎮民一個安全、乾淨、明亮的遊憩空間。

前縣議員薛呈懿表示，在1月中旬剛升為人母，更懂得生兒育女的每個階段皆有不同過程，需要不同的心理諮商、產前產後的規畫教育，而提出「新未來‧羅東好孕券」的政見，讓準媽媽們自由兌換到醫院產檢以外的各項生育相關服務，例如助產師、陪產員、心理諮商等，給準媽媽們全面性的支持。

薛呈懿跟黃適超參選羅東鎮長意志堅定，薛跟黃皆表示，民進黨有很好的初選機制，完整、公平、公正及公開，會尊重支持民調最高的候選人，相信黨部的運作，一定會推出最優秀的候選人，團結的打完這一仗，讓羅東鎮民看到更好、更新的未來。