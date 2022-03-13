網路近期流傳一張照片，為一處夜晚的香蕉園，但枝葉上懸掛大片白布，猶如人形吊掛在樹上，在晚上看起來相當駭人。原來，該張照片為去年有民眾在宜蘭五結的香蕉園所拍攝，白布是蕉農防止香蕉凍傷的保護措施。

有網友在臉書社團《爆廢公社》轉貼一張照片，透過圖片可見，為一張在夜晚拍下的香蕉園，但每株香蕉樹上都垂掛著一大塊接近落地的白色布條，乍看之下猶如一整排穿著白衣的人。

實際上，這張照片拍攝於去年11月，有民眾在經過宜蘭縣五結鄉福和一路時，發現路邊的香蕉園掛滿白布，覺得景象稀奇便拍照在網路上分享，但因一整列的白布酷似「幽靈」，意外引起網友熱議。

又有網友轉貼去年曾引起網路轟動的香蕉園照片。（翻攝自臉書社團《爆廢公社》）

這回又有網友轉貼同張照片，還是有網友不明所以，留言猜測白布的用途。對此，在當時蕉農便表示，因正值冬季，擔心過低的溫度會使香蕉受凍，外皮一但受凍將會發黑影響賣相，才專程跑去南部購買防凍用的白布，替香蕉穿衣服禦寒。