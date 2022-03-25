頭份市公所25日下午邀集相關單位會勘頭份糧倉。（頭份市公所提供／謝明俊攝）

頭份市公所25日下午邀集相關單位會勘頭份糧倉。（頭份市公所提供／謝明俊攝）

頭份市公所25日下午邀集相關單位會勘頭份糧倉，並由市長羅雪珠主持說明。（頭份市公所提供／謝明俊攝）

有80年歷史的原台灣省糧食局頭份糧倉，目前已由苗栗縣政府列為歷史建築，一直閒置多年，頭份市公所規畫要活化老舊糧倉，期望建設成頭份市在地農創轉型加值行銷多元發展基地、客家文化傳承暨共學生活樂餉，以及銀髮智能照護創生基地等，市公所於25日下午邀集多位官員、單位現地會勘，期望替老建築找到新生命。

頭份市公所表示，頭份糧倉位在頭份市錦華街內，最早是在日據時期，日人用以糧食生產、儲存、分散及銷售等統治政策。1942年完成現今建築，後再改為台灣省糧食局頭份糧倉，改供存放肥料、穀糧，但後因農會退租才閒置至今，並於去年12月被縣政府列為歷史建築，成為頭份市第1個法定有形文化資產。

頭份市長羅雪珠上任後，因不忍看見頭份糧倉老建築持續閒置荒廢，希望能打造成地方創生基地、並結合客家特色產業文化，提供在地小農科技、文創、導覽及創新就業機會，吸引年青人返鄉創業，因而提出頭份糧倉活化利用構想。

羅雪珠表示，為推動地方創生政策，市公所從去於去年8月開始，與地方創生青年團隊，盤點頭份市的DNA資源，提出「打造頭份市樂齡安餉及農創共享基地計畫」，以吸引青年返鄉、根留頭份。

在這分計畫中，透過返鄉及在地青年、還有社區媽媽及65歲以上的退休人士，組成頭份地方創生鐵三角，預計提出三個事業提案，包括頭份市在地農創轉型加值行銷多元發展計畫、客家文化傳承暨共學生活樂餉，以及銀髮智能照護創生基地建置計畫。

市公所指出，在其他的配套建設上，還包括增建公共托老多元日照中心、建置幸福巴士運輸服務網、建置頭份青創育成共享基地暨社區補給站，以及建置農創旅多元體驗場域等。

頭份市公所選擇創生基地頭份糧倉，因建築物是由財政部國有財產署管理，業管機關則是縣市政府，因此，市公所於25日下午邀集國有財產署、苗栗縣政府、議會等相關單位，在頭份糧倉辦理現地會勘，期望透過大家的合作，將老建築能賦予新生命。