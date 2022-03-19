頭份市公所將在4月5日清明舉行超度法會。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣頭份市公所訂於4月5日(農曆3月5日)上午8時，於頭份生命紀念館前廣場，舉辦清明祭祖法會，將搭設佛壇及延聘法師誦經祈福、超渡亡靈。市公所請民眾儘量利用平日分批或派代表方式前往祭拜，以降低人潮聚集。

頭份市公所表示鄉，頭份生命紀念館配合民眾祭祖需求，已在館前廣場搭設篷架及擺放供桌，供民眾祭祖使用，也請民眾儘量利用平日分批或派代表方式前往祭拜，以降低人潮聚集。

頭份市公所並敬請參與生命紀念館法會的民眾，法會當日勿點燃蠟燭及燃放鞭炮，請勿持香及供品入館。同時，因金爐空間有限，亦請民眾將紙錢投入紙錢集中袋，由市公所統一焚燒處理，金爐僅開放燃燒臨時牌位使用。

頭份市長羅雪珠表示，清明節是我國重要傳統節日，祭祖掃墓懷念先人，祭拜期間請鄉親們配合防疫措施，並響應紙錢集中焚燒政策，減少空氣汙染對人體的影響。若有任何諮詢事項，可電洽頭份生命紀念館(電話：037-635506)，館方人員皆可為您服務。