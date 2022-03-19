金門縣府努力爭取「小三通」專案復航，日前在水頭碼頭進行防疫和通關演練。（李金生攝）

大陸疫情持續延燒，金門縣府爭取小三通「清明節專案」復航機會不大，楊鎮浯縣長今天表示，縣府已做好各項準備，將朝復航的目標繼續努力，也強調「小三通不可能無限期關下去」希望中央在風險可控的範圍內，認真思考和盡快推動復航事宜。

兩岸「小三通」客運航線因新冠肺炎疫情，自前年2／10停航至今已逾2年，金門縣府密切觀察疫情變化，積極推動復航籌備工作，今年2／23將清明節小三通專案復航方案函送陸委會納入政策評估，日前並在水頭碼頭舉辦復航演練。但中央僅回覆將由相關單位審慎評估，並未正面說明同意與否，縣府解讀復航的希望不大。

楊鎮浯縣長今天在被詢及是否繼續推動「端午節專案」小三通時表示，整個疫情整備已進入後疫情階段，金門的整備狀況包括醫療量能、小三通預案和各種突發狀況的因應在內，都進入相對完整的程度，而縣府也一直強調，小三通採取不躁進的方式，在疫情風險可防可控、安全無虞的條件下，分階段、有順序推動復航工作，因此仍會朝復航的目標繼續努力。

楊鎮浯強調，縣府也能理解中央在目前疫情不穩定的狀況下，會有一些針對性的務實考量，但也希望中央全面思考「小三通不可能無限期關下去」，建議中央認真看待縣府以鄉親為主的方案，在疫情風險可控的範圍內，盡快來推動復航事宜。