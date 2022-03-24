台北市議員林穎孟涉用人頭詐領助理補助款遭檢方偵辦，震驚各界。林穎孟24日發表聲明，強調絕對沒有將任何一毛助理費，放入自己的口袋，葉姓前執行長及郭姓前助理有實際勞務存在，不可能是人頭，「對於不實指控，我深感遺憾與委屈，我會持續捍衛自己的名譽，我也相信司法終將還我清白。」

林穎孟聲明全文如下：

一、我是青年從政，無黨無派，沒有家世背景，我始終相信，政治應該是一群夥伴一起努力為台灣打拼的熱血，政治應該是沒有包袱、為民眾解決問題的熱忱。我始終相信這些信念，並且持續努力著。

適逢選舉年，面對許多艱困，仍有許多人支持著我，我不會辜負大家期待，仍會堅強走下去。我也要懇切的說，從小到大，我就對爭名奪利沒有興趣，從政就只是一股學生時代純粹的熱情和理想而已，若為了錢權，真的不需要從政，為了錢權而工作，實在不是我的個性，也不是我對工作的期望。

二、我出身自普通家庭，沒有家世背景，原本在民間企業穩定工作，之後因參與318運動，熱血進入林昶佐委員辦公室工作。感謝林昶佐委員的栽培，後參選並有幸擔任第十三屆台北市議員，更感謝每個支持我的前輩與支持者們。

我擔任議員期間，無不戰戰兢兢工作，努力監督市政，認真處理每一件陳情案，為大安文山居民服務。不管是托嬰幼教育、實驗教育、特殊教育、協助公會、轉型正義、文山觀光、地方建設如智慧站牌、自行車道、youbike站、電線桿地下化、停車場、水溝、人行道，都努力完成市民的託付。

三、這是我第一次上任議員，辦公室每個工作成員都是我的夥伴，我的團隊始終認真盡責服務，深怕辜負市民的期待。我要強調，在我任職期間，所有議會發給助理的薪水，都是他們應得的，我絕對不可能剝奪他們的薪水，我絕對沒有將任何一毛助理費，放入自己的口袋。對於替我工作的夥伴被捲入政治是非，我感到很抱歉。

針對報載葉姓前執行長於任職期間曾不在國內一事，葉姓人員於我的團隊工作，業務為組織經營、支持者互動經營和開拓、接陳情案等，這些組織與支持者包括產業公會、青商會、各地台商會、海外的同鄉會等等，必需經常在外，同時亦負責協調團隊內部溝通與工作，都有實際勞務存在，不可能是人頭。

對報載郭姓前助理，郭姓人員實為負責處理影像設計，包含影音剪輯、圖片製作等工作。由於郭姓前助理任職期間，並非負擔法案或選民服務，其工作型態毋須待在辦公室，皆是以線上方式聯繫指派工作。郭員這段期間盡責產出影片與圖片，有實際勞務存在，亦不可能是人頭。

四、對於不實指控，我深感遺憾與委屈。我會持續捍衛自己的名譽，我也相信司法終將還我清白。

再次感謝所有朋友對我的關心、支持和鼓勵，也很感謝我的服務團隊對我的支持，以及堅持為市民服務工作的認真態度。即便在這時刻，夥伴們都沒有忘記監督市政和服務市民是團隊最優先的工作項目，我深感欣慰與驕傲。

議會開議了，我會堅強，一步一步前進，持續會努力繼續做好監督市政的工作，繼續為市民們做服務。