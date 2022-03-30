EBC噪咖網路節目《小姐不藏私》今(30日)晚最新一集中，嘟嘟、筱筱、Pag到派翠克的工作室開睡衣趴，他的全新工作室也於節目裡首次曝光。睡衣趴中Pag穿了粉嫩的深V睡衣，獲封全場最有誠意造型，筱筱則是褲管破洞糗被派翠克抓包，嘟嘟更自爆在家都穿鏤空的薄紗睡衣。反而被噹穿的不像是睡衣的派翠克，竟當場脫掉褲子，露出四角內褲說「那我睡覺都這樣欸」，立即引起全場驚嚇尖叫。

眾人參觀派翠克的工作室，被琳瑯滿目的收藏品驚豔，其中更不乏許多價格不斐的物件，讓嘟嘟每看到一樣高價單品，就對鏡頭爆氣吶喊「老公你如果給我買這些東西，我真的會生氣喔！」當她看到一個出自潮牌、現值破萬的磚頭時，當場傻眼說「如果是我老公(聖結石)買，我拿到時應該會拿那個磚頭把他打死」，派翠克立刻打趣回「那妳打完之後他就真的剩粉(聖粉)欸」，無厘頭發言讓嘟嘟哭笑不得。

派翠克表示工作室內都是他多年以來蒐集的藏品，至今光公仔就花了有6、70萬，就連朋友都開玩笑說，若哪天缺錢要來搬他的公仔。而工作室則是由老屋改造，整體裝潢共花了兩百多萬，從壁紙挑選、管線重拉、格局設計等他都親自參與，笑說自己成了裝潢小達人，「我才知道原來裝潢要花這麼多錢，其實兩百多萬是超出我預算的，但我覺得很值得，因為這完全是我自己想像中的空間，只好更努力賺錢，把錢賺回來了。」

眾人聊起對不吸地團員們的第一印象，嘟嘟自爆她初次看到珍琳時，因對方的超強氣場跟火辣形象而有些害怕。直到看見她收工後穿運動套裝的反差，跟私下放鬆的自然模樣後，才發現對方很可愛很喜歡這個姐姐。EBC噪咖網路節目《小姐不藏私》每周三晚9點於《小姐不熙娣》FB、YouTube平台首播上架。