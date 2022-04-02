現居台灣的美國正妹Amelia表示，在台灣最喜灣吃的就是小籠包和排骨炒飯，她為了向爸媽介紹這兩道菜，特地打視訊電話，邊吃邊說明，只見爸媽看得口水直流，看得到吃不到，令他們哀號連連，更激動地向Amelia喊出「妳給我停手，不要再吃下去了」，令她哭笑不得。

YouTube頻道《不要鬧工作室》昨（1）日上傳最新影片中，來自美國的Amelia品嘗台灣知名小籠包，期間她打視訊電話給爸媽，並告訴他們自己在台灣最喜歡吃的就是小籠包，只見她用筷子戳破小籠包，所有的精華隨著湯汁流出，令他們嘖嘖稱奇，「好有意思，他們怎麼把湯汁弄進去的？」

Amelia邊吃邊提醒爸媽，吃的時候要特別小心，因為湯汁很燙口，她將小籠包一口吃下，最後再把殘留在湯匙上的湯汁喝完，此時爸爸直呼，「我懂湯匙的作用了，真的好酷！我迫不及待要飛台灣吃小籠包了」。

Amelia還點了一盤排骨炒飯，爸媽看到臉大的排骨，瞪大眼睛喊「天啊！我也想來一點，這個我可以」，Amelia也調皮地說，「這個真的很香，真的很好吃，但你們吃不到，我要讓你們羨慕死」，只見Amelia一口接著一口，讓爸媽看得口水直流，這時爸爸激動地說，「好了！妳夠了，給我停手，不要再吃下去了。」

Amelia也向爸媽開玩笑表示，下次回美國時一定會記得把排骨炒飯裝進行李箱，同時她也透露，每次在國外生活時，都很希望爸媽可以飛到她所在國家看她，但他們都一直待在美國，「所以我要一直吃美食，讓他們羨慕死，這樣他們就會被逼得來看我」。