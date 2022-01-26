現居台灣的捷克美女Martina指出，來台灣留學前，曾到大陸學習中文5個月，期間卻讓她常常有被限制的感覺，不僅出入公共場域要隨時秀出證件，也不能隨意開政治玩笑，但來台灣後卻不用顧慮這些狀況，令她忍不住大喊「我愛台灣」。

YouTube頻道《不要鬧工作室》昨（25）日上傳最新影片中，來自捷克的Martina表示，因為捷克有非常多中文翻譯的相關工作，為了學習中文她在2019年到大陸貴州，期間出入公共場域都要出示證件，而且很多地方外國人都不得其門而入，也不能隨便開政治玩笑，「我常常感覺我被限制住」，雖然過得很辛苦，卻還是有很多很棒的經驗，後來因為新冠肺炎爆發，她只好飛回捷克，使得貴州中文學習之旅，只有短短5個月。

直到2021年，Martina在捷克就讀的大學釋出7個到台灣留學的名額，加上她一直想體驗大陸與台灣的差異，積極爭取到最後一個名額，被分配到台中市學習。Martina說，來台灣後就愛上台灣的每一分每一秒，因為台灣人就跟外傳的一樣友善，再加上台中總是艷陽高照，讓她每天的心情都很好。

Martina也透露自己是吃貨，最喜歡吃台灣的水餃、麻辣燙、雞腳等，而且台灣四面環海，有吃不完的海鮮，且海鮮的品質也比捷克還要好、還要便宜，大讚台灣根本是海鮮天堂，令她忍不住喊「我愛台灣」。