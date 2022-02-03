一名舞蹈老師因補辦婚宴問題與丈夫大吵後搬回娘家，但是卻聽友人提醒家中出現不明女性，趕回去後赫然發現他臥室內散落女性用品，還有一位陌生女子衣衫不整躲在陽台，不但拒絕表明身分還辯稱是在「餵貓」，於是透過徵信社跟監，連續三次當場抓到該名女子與丈夫共處一室，甚至出遊時牽手、摟腰，連丈夫友人也作證兩人都同住一房，正宮怒告求償80萬並提出離婚，士林地院審理後認定該名女子侵害配偶權，判兩人連帶賠償40萬元。

根據判決書記載，正宮與丈夫於民國108年3月22日結婚，婚後育有一女，原本婚姻融洽，不料於109年3月12日因補辦婚宴一事有些許爭執，妻子氣得喊要丈夫重新提親，隨後攜帶孩子返回板橋母親家中暫住。

過沒幾天，妻子聽友人警告，有聽到其他女性在她的主臥室洗澡之聲響，於是急著趕回住處察看，經然驚見一名陌生女子之衣物、包包散落於主臥室，該迷女子身穿睡衣、衣衫不整至陽台躲藏，妻子詢問對方為何人、為何於此處?但對方都拒絕回答。

事後妻子又在109年5月2日凌晨，得知丈夫帶著該名女子及多名友人一同出遊，晚上在宜蘭某民宿過夜，於是立刻隨同母親及徵信社人員、律師趕到現場，見丈夫與出現在家中的同一名女子處於同一房內，衣衫不整。

接著在109年8月15、16日，丈夫與該名女子再次偕同友人至宜蘭、花蓮等地出遊，並有親密牽手、摸臉、擁抱等逾越一般社交行為之不正常往來親密關係。且在9月5日早上6時許，妻子返回住處時，又見到該名女子居然與丈夫同居於同一房內， 此舉讓她勃然大怒，立刻提出告訴。

丈夫出庭時辯稱，她和該名女子只是朋友，女方因為家住高雄，有時需要北上找工作或遊玩，而他住處有空房才借林女暫住，屋內同時還有其餘多名友人借住，妻子兩次回家看見該名女子，家中都有其他朋友，兩人並無踰矩行為。

法官傳訊丈夫的友人出庭，未料友人卻指證，兩人是情侶關係，只要林女北上，兩人都睡同一房間，大夥出遊時，兩人也住同房，且不避諱他人眼光都牽手有親密互動。法官因此認定丈夫及該名女子侵害正宮配偶權屬實，判兩人應連帶賠償40萬元。可上訴。