一名女子婚後經常向老公表示要替友人的貓舍餵貓，因此幾乎天天深夜外出到天亮才回家，老公懷疑她不忠，於是查看她手機簡訊，發現都是一名陌生男子在她出門，兩人甚至互稱老公、老婆，還有一起夜宿旅館及出遊的紀錄，老公一怒下控告妻子及小王，法官審理後，從對話顯示，認為兩人已逾越男女正常交往範圍，判妻子及小王共同賠償30萬元，仍可上訴。

根據判決書記載，丈夫向法院提出控訴，老婆經常假藉要出差工作或員工旅遊，必須外宿，然後由小王接送上下班，即使老婆離職後，自109年10月底、11月初起，就以要幫忙朋友的貓舍餵養幼貓為由，每天在半夜11點過後出門，甚常至清晨6、7點尚未返家。

丈夫提出妻子手機簡訊證稱，妻子與小王2人在通訊軟體LINE對話中，以老公、老婆互稱對方，更相約至汽車旅館同宿，顯然已有通姦行為，因此求償80萬元。

但妻子反駁，丈夫指稱他經常在外夜宿均非事實，其次，自己確實有去貓舍餵食剛出生之小貓及照料其他貓隻，累了會待在貓舍睡覺，也沒和小王同宿汽車旅館及外出同遊，她和小王以老公老婆互稱對方，只是稱呼友人之習慣，且丈夫無故翻拍她手機對話內容，藉此張冠李戴、大作文章，已破壞夫妻間原有的信賴關係。

小王則表示，他不知道人妻上下班與工作狀況，人夫指控他們雙方以老公老婆互稱，就推論兩人有發生性關係根本毫無證據。

但法官查看兩人簡訊對話，發現女方曾在凌晨2時19分許提問小王「有房嗎？」小王回覆「沒房、那我先去開、剩兩間、車牌過去都不用證件、是妳的名字？我改掉我的」，女方又問：「你住宿嗎？笨，幹嘛不休息」，男方則回答「有早餐啊、差200」。

法官又查知，小王曾傳訊給人妻說「你是我最愛的人最疼的人，我不讓你受點委屈；我寧可讓你不開心我、揍我、咬我、生氣我、撒嬌我、我也不願你去對別人」等，雖然沒有兩人偷情證據，但可認定兩人交往已逾越正常男女交往分際，侵害丈夫的配偶權，判兩人應賠30萬元，仍可上訴。