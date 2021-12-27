嘉義縣竹崎鄉林姓婦人遭50歲林姓男子殺害，半裸陳屍檳榔園命案，檢察官27日複訊林嫌後以涉嫌殺人、強盜等重罪，且有逃亡之虞聲押獲准，但未禁見，此外，林嫌對是否性侵的說法反覆，檢警28日將解剖遺體以釐清案情。

嘉義地院表示，羈押理由是被告經訊問後坦承部分犯行，並有現場跡證可佐，足認犯罪嫌疑重大，審酌被告有湮滅現場證據情事，且被告殺害被害人犯罪情節嚴重，為避免被告逃亡，予以羈押。

據了解，死者是59歲林婦，已喪偶，靠資源回收為生，平時會去檳榔園附近的雜貨店喝酒，與住不同村的涉案林姓男子偶爾會相遇，但沒有特別交情。

22日白天林婦與林嫌在雜貨店相遇，各自在不同桌子喝酒，晚上8時許林婦離開返家途中，林嫌尾隨林婦行凶，並拿走林婦錢包裡的490元現金，將遺體棄置在檳榔園後逃跑。

26日中午檳榔園主人到園裡才驚見林婦陳屍於檳榔園內，警方獲報趕到現場，發現林婦下半身赤裸、屍體明顯腫脹。

警方下午循線逮捕林嫌，林嫌聲稱與林婦是朋友，酒後臨時起意尾隨企圖性侵，林婦反抗，才失手持木棍將林婦打死；但後來林嫌又改口說與林婦酒後發生口角，憤而尾隨其後行凶。

據了解，檢警初步相驗死者遺體，研判林婦頭部受重擊應是致命傷，遺體被發現時死者的外褲被褪去，林嫌領有身心障礙手冊，到案後說法反覆不一，死者是否遭性侵，有待進一步調查釐清。

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