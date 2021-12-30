北部一名惡狼繼父，從2009年間起，就連續猥褻及性侵當年才14歲的繼女，但繼女擔心事情曝光會影響母親與繼父感情，隱忍長達一年，但狼父卻認為她弱小可欺，食髓知味連續犯案，直到某天又闖入繼女與母親房內企圖逞慾時，遭到頑強抵抗後作罷，少女當下決定不忍，傳「救我」的訊息向多位同學求救後告知學校輔導老師，才揭發這起人倫悲劇，法院審理後，將該名狼父判15年徒刑。

根據判決書記載，該名狼父於98年2、3月間，就趁著全家人入睡之際，對當時還14歲的繼女猥褻，當時繼女雖全力反抗，但害怕影響父母感情，且害怕遭暴力相向而讓他得逞。

事後繼父自98年5月1日起迄同年6月30日止，又連續5次以同樣手法對繼女猥褻。從7月起手法更無人性，甚至進一步的進行性侵至少10次。事後該名繼父食髓知味，又從9月1日起迄隔年6月31日止連續犯行11次。

直到99年6月5日，少女住在媽媽家中，因為知道繼父一定會繼續逞獸慾，但凌晨時繼父仍潛入房內意圖性侵，但遭到她不斷反抗，最後無法得逞後離去。少女因長期遭受侵害幾乎崩潰，於是傳「救我」的簡訊給多位同學，事後由同學陪同向輔導老師報告，學校即依規定報警處理，才爆發出少女長期遭受侵害的慘況。

士林地院審理後認為，女兒視繼父是父親角色，繼父卻因個人慾念罔顧倫理分際犯案，客觀上不足以同情，無情堪憫恕適用。依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，共6罪，各處8月徒刑。成年人故意對少年犯強制性交罪，共22罪，各處3年6月徒刑。應執行有期徒刑15年，仍可上訴。