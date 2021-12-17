力推電動運具的台北市政府，今年10月推出「振興加碼、電動熊讚」方案，補助民眾8000元購買電動機車，讓11月電動機車銷量達1877輛，比補助前成長1.6倍，考量近來電動機車產能不足，台北市環保局17日指出，為避免影響民眾申請補助權益，將延長補助至明年6月底。

台北市府於今年2月公告3年電動機車補助計畫，同時也宣示2030年電動機車設籍數占比要達到30％的長期目標，提供運具電動化穩定的政策支持，今年10月配合中央振興經濟方案，推出「振興加碼電動熊讚」，10月8日至12月31日期間購買電動機車的民眾，可再獲得8000元額外補助。

環保局空污噪音防制科長楊梅華指出，北市11月電動機車單月新購數量來到1877輛，較加碼前1月到9月的月平均銷售量722輛，成長了1.6倍，顯示加碼方案受市民熱烈迴響，考量近來民眾反映部分電動機車因產能不足無法於年底交車，為避免影響民眾申請補助權益，決定延長補助方案至明年6月30日。

「北市電動機車設籍數的占比已成為全國第一！」楊梅華表示，北市電動機車換電站截至今年11月已達208站，建置密度為每公里內有0.77站，為六都之最，預計明年可增至250站以上；此外，北市府也提供電動機車優惠，包括免燃料稅、免牌照稅，停管處轄管路邊停車格與路外停車場停車皆享有免費優惠，公有充電站免費充電。

楊梅華提醒，電動機車振興加碼補助目前尚有名額，將依送件先後，核發補助，欲申請者可至環保局網站補助專區下載申請表格，至線上申辦系統完成申請流程。