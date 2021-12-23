台北市捷運站周邊機車格收費範圍持續擴大，讓機車族大喊吃不消，台北市停車管理處9月推行「機車轉乘捷運」優惠，23日再納入全市50家戶外停車場，騎士離場時只要使用悠遊卡繳費，且該卡於1小時內有捷運搭乘紀錄，每筆停車費即享5元折扣，新政預計明年元旦上路。

據統計，台北市約有4％民眾固定騎乘機車轉捷運，台北市為此祭出機車轉捷運優惠，只要使用悠遊付APP繳納路邊機車格費用，且當日使用嗶乘車搭乘捷運者，每筆可享5元回饋，上路初期每月約有200位左右的民眾體驗，停管處尚在加強宣導期。

停管處科長羅至浩指出，本次新增的路外停車轉乘優惠，與路邊停車格不同，差別在無須綁悠游付APP，只要民眾捷運進、出站1小時內，所刷的悠遊卡與牽車繳錢的是同一張，系統辨識後將扣款5元，等於從20元降到15元，民眾可視需求選擇不同優惠，明年1月1日將正式上路。

羅至浩解釋，市民使用悠遊卡的頻率較高，相信轉乘優惠擴及戶外停車場後使用率將提升，他認為，悠遊付的優勢在於，既可繳納停車費又有嗶乘車功能可搭捷運，但只有具NFC功能、系統版本6.0以上的Android手機才能用，Apple iOS手機則因系統問題暫時不列入優惠範圍。

羅近一步表示，全市共有50家停管處自營的戶外停車場可享優惠，包括離捷運南港站較近的興中立體停車場、鄰近永春站的松山農工地下停車場，以及鄰近松山站的松山車站地下停車場和松山國小地下停車場。

羅補充，目前僅有路邊收費停車格與停管處自營停車場有優惠，委外停車場將在未來與廠商換約時，把優惠納入合約內，一步一步慢慢擴大；至於捷運站內附設的機車停車場，則是本來就有3元的轉乘優惠。