搶攻跨年連假商機，高雄鈴鹿賽道樂園連續三天只要399。（業者提供）

2021年跨年即將到來，高雄鈴鹿賽道樂園搶攻跨年3天連假出遊潮，全日體驗超優惠，無論是親子暢遊或是卡丁車通通只要399元，優惠從110年12月31日至111年1月2日，第一次體驗卡丁車的遊客則需付100元講習費，全家大小三五好友一起揪團來玩樂園，體驗結束再去駁二跨年聽音樂。

鈴鹿賽道樂園是座搭乘高鐵、捷運就能直達樂園，出遊省時又便利。因應防疫，園區也將謹遵中央疫情指揮中心相關規範訂定的「1大準則＋5大管理」防疫策略，旅客入園前必須線上填寫實名制、量體溫，並全程配戴口罩。

而園區再個設施入口處都會安排一位同仁做手部清潔消度以及人流控管，避免造成排隊動線過於擁擠的現況，設施環境清消每小時1次，人流量多亦將增加清消次數，讓遊客FUN心玩 玩安心。高雄鈴鹿賽道樂園，不僅交通超便利，更是全台唯一一座搭乘捷運就抵達的樂園，省去了連假出遊的舟車勞頓，搭乘大眾運輸工具既環保舒適又省時。更多詳情請上鈴鹿賽道樂園官網http：／／www.suzukacircuitpark.com／