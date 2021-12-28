搶攻跨年旅遊度假商機，福容飯店集團旗下各飯店同步推出跨年活動與住房優惠爭取旅人青睞，其中位全台最大麗寶樂園渡假區內的麗寶福容店，除了跨年晚會並推出摩天輪迎曙光套票，優惠價699元。跨年入住福容高雄店，港景第一排景觀套房每房優惠價10800元起。12/30-1/2期間，雙人入住福容墾丁店追逐關山夕景，三天兩夜8555元起。想前往美麗東海岸迎接日出，福容花蓮店推出2022曙光包機專案，1/1 6:00松山機場搭包機直飛，機加酒8800元起。

福容大飯店各分店推出跨年活動與優惠，度過最難忘的跨年假期。麗寶福容店坐落全台最大麗寶樂園渡假區內，是大人小孩的渡假天堂，除了有眾星雲集的跨年晚會，更推出「2022元旦限定」尋光之旅日出套票，在摩天輪384米高空中俯瞰大台中山、海、市日出美景，搭配鐘樓星巴克日出早餐，限量120套，優惠價699元。

福容高雄店於12/31-1/2提供跨年專案，入住港景第一排，景觀套房每房優惠價10800元起，可以一覽無遺地欣賞高雄港跨年光彩投影。家庭套房每房優惠價只要8448元，是親子出遊的好選擇。另還推出「12/31跨年套餐」，蒐羅各項主廚的拿手菜，優惠價1680+10%元起。民眾可先漫步至西子灣觀賞遠近馳名的落日，最後回到飯店享用美味餐點。

恆春關山夕照受國際媒體CNN封為世界12大夕陽美景，跨年到國境之南絕對不容錯過；12/30-1/2期間，兩人成行前往福容墾丁店，三天兩夜只要8555元起，含兩天早餐、一晚晚餐、休閒券，先至關山觀賞最後一道夕陽，隔日清晨起個大早，到龍磐公園參加屏安曙光活動，看日出、寄新年明信片，為2022衝出新氣象。

跨年假期玩好玩滿就到福容花蓮店，選擇「漫騎小旅 洄瀾山海線」自行車專案，市景客房4399元起。另外，為迎接元旦曙光，推出「2022曙光包機專案」，1/1 6:00松山機場搭包機直飛，機加酒8800元起，獨享升等海景房、伴手禮，再抽價值萬元的和洋套房，享福卡會員即享三溫暖買1送1、SPA指定課程第2人半價、精緻晚餐第2人半價及VR體驗券。

蟬連三屆最美飯店的福容淡水漁碼店，擁有得天獨厚的自然資源，加上獨特郵輪造型外觀，是最靠近都會區的親子度假飯店，民眾可在這裡欣賞淡水夕照，道別2021。想欣賞台北101煙火並參加總統府元旦升旗典禮，位於台北市中心的福容台北一館是最佳首選，步行即可抵達捷運站，交通超便利，感受最嗨跨年夜。位於東北角，擁有北台灣最美沙灘溫泉VILLA度假飯店美名的福容福隆店，座擁黃金沙灘的福隆海水浴場，以及全台唯一「氯化物碳酸氫鹽泉」的海洋溫泉，跨年夜泡著暖呼呼的溫泉、享受星級美饌，翌日早晨在美麗的沙灘上迎接曙光，舒適愜意宛如置身國外。